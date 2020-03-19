Месть «Мсты»: артиллеристы открыли шквальный огонь по условному противнику из гаубиц «Мста-С»

В Нижегородской области прошли боевые стрельбы с применением самоходных гаубиц «Мста-С». Артиллеристы танкового объединения ЗВО в составе более 300 военнослужащих на полигоне Мулино шквальным огнем обстреляли полноразмерные мишени, имитирующие силы условного противника.

Солдаты танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям. Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим живую силу и военную технику условного противника, а также для оценки обстановки, были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в учениях было задействовано порядка 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.