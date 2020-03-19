Зенитчики ВВО провели боевые стрельбы с применением ЗРС С-300 в Бурятии

В ходе масштабной совместной тренировки под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко военнослужащие подразделений противовоздушной обороны отразили массированный авиационный удар условного противника на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

В ходе боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь», «Бук», «Оса-АК» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.

Расчеты многоканальных, высокомобильных зенитных ракетных комплексов выполнили более десятка боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника.

Напомним, что сразу на девяти крупных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском, Приморском, Камчатском края и на островах Курильской гряды идет масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны.

Зенитчики отрабатывают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке.

Помимо этого, на полигоне Телемба проходят зачетные упражнения по допуску к боевой стрельбе, в частности расчеты зенитных ракетных комплексов отрабатывают обнаружение, сопровождение и опознавание малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника.

Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимают участие более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.