Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Зенитчики ВВО провели боевые стрельбы с применением ЗРС С-300 в Бурятии

Мария Герман
04:33 19.03.2020
В ходе масштабных боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь», «Бук» и «Оса-АК» успешно поразили мишени условного противника на полигоне Телемба.
Зенитчики ВВО провели боевые стрельбы с применением ЗРС С-300 в Бурятии
© Фото: Минобороны РФ

В ходе масштабной совместной тренировки под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко военнослужащие подразделений противовоздушной обороны отразили массированный авиационный удар условного противника на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

В ходе боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь», «Бук», «Оса-АК» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.

Расчеты многоканальных, высокомобильных зенитных ракетных комплексов выполнили более десятка боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника.

Напомним, что сразу на девяти крупных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском, Приморском, Камчатском края и на островах Курильской гряды идет масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны.

Зенитчики отрабатывают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке.

Помимо этого, на полигоне Телемба проходят зачетные упражнения по допуску к боевой стрельбе, в частности расчеты зенитных ракетных комплексов отрабатывают обнаружение, сопровождение и опознавание малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника.

Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимают участие более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата19.03.2020, 05:00
Месть «Мсты»: артиллеристы открыли шквальный огонь по условному противнику из гаубиц «Мста-С»
Дата18.03.2020, 11:18
Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ
Дата18.03.2020, 18:24
Легкий вертолет Ка-226Т получит авариестойкую топливную систему
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 Армия
Видео
Месть «Мсты»: артиллеристы открыли шквальный огонь по условному противнику из гаубиц «Мста-С»
04:14 В стране и мире
Видео
Платить штрафы по-справедливости: в РФ улучшат систему установки камер для фиксации нарушений ПДД
04:05 В стране и мире
«Оглянуться на Землю»: умер астронавт NASA Альфред Уорден
04:00 Армия
Видео
«Уверенный прием» АрМИ-2020: победа на этапе конкурса досталась ставропольским связистам
03:32 В стране и мире
Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.