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«Уверенный прием» АрМИ-2020: победа на этапе конкурса досталась ставропольским связистам

Валентина Пескова
04:00 19.03.2020
Второй отборочный этап конкурса завершился в 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), в конкурсе приняло участие около 100 человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Специалисты войск связи продемонстрировали навыки полевой выучки в конкурсе «Уверенный прием», который входит в программу «АрМИ-2020».

Связисты выполнили задачи на станциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, мобильных комплексах связи «Редут-2УС» и станциях спутниковой связи. Учения были направлены на повышение уровня профессиональной подготовки, совершенствование боевого слаживания подразделений и проверку боевых возможностей современных и перспективных образцов техники связи в условиях, максимально приближенным к боевым.

Часть конкурсных заданий военнослужащие выполняли в средствах индивидуальной защиты. Всего в конкурсе приняло участие около 100 человек. Победа на данном этапе досталась военнослужащим ЮВО бригады связи из Ставрополя.

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