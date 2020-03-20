В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной состоится заседание коллегии Минобороны РФ под руководством главы министерства Сергея Шойгу.

Коллегия обсудит выполнение в Южном и Восточном военных округах планов по реализации майских указов президента РФ, его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.

Кроме того, участники заседания обсудят вопрос повышения возможностей и перспективных показателей центров электронной картографии Вооруженных Сил РФ.

Большинство должностных лиц примет участие в заседании Коллегии в режиме видеоконференции.