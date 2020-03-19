Дебют в небе: кадры первого полета курсанток Краснодарского училища

«Звезда» публикует кадры первых полетов девушек-курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Учебную практику представительницы прекрасного пола проходят в Краснодаре. До полетов пока допущены только студентки третьего курса, обучающиеся по программе военно-транспортной авиации.

Студентки отработали взлет, полет в пилотажной зоне, заход на посадку и саму посадку.

Перед полетом каждая курсантка прошла подготовку на новейших тренажерных комплексах самолета данного типа и получила допуск к летной практике.

Двери легендарного военного училища в Краснодаре открылись для девушек только в 2017 году, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о создании первого подобного курса. За прошедшие два года на курс были зачислены более 30 барышень.