Огонь «Торнадо»: яркие кадры стрельб РСЗО под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что в ходе учений в Нижегородской области танкисты отработали ведение боя в городе. В ходе маневров танки Т-72Б3 прорвали круговую оборону условного противника в городе, а мотострелковые силы поддерживали боевые машины пехоты БМП-2.

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