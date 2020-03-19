Огонь «Торнадо»: яркие кадры стрельб РСЗО под Нижним Новгородом
В маневрах приняли участие несколько сотен военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Нижним Новгородом проходят тактические учения артиллерийских батарей первой танковой армии Западного военного округа.
Свое мастерство продемонстрировали расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо». Стоит отметить, что их защищают новейшие машины радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ртуть-БМ», способные сбивать радиоуправляемые снаряды и беспилотные летающие объекты противника.
Ранее сообщалось, что в ходе учений в Нижегородской области танкисты отработали ведение боя в городе. В ходе маневров танки Т-72Б3 прорвали круговую оборону условного противника в городе, а мотострелковые силы поддерживали боевые машины пехоты БМП-2.