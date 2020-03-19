Экипаж подлодки «Великий Новгород» отработал действия при ЧС

Моряки подводной лодки «Великий Новгород» отработали свои действия по подготовке к выходу в море, погружению на различные глубины, выполнению задач под водой. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Черноморского флота.

«Подводники отработали алгоритм действий по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, и всплытию в надводное положение, а также по управлению кораблем в надводном и подводном положении», - говорится в сообщении.

Согласно сценарию учений, в одном из отсеков произошло возгорание. Экипаж загерметизировал отсек, локализовал и потушил пожар.

Маневры проводились в соответствии с планом боевой подготовки сил флота и были направлены на повышение уровня профессионального мастерства моряков.