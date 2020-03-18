Десантирование и бой с противником: в Крыму стартуют учения горных подразделений ВДВ
Часть солдат и офицеров в Крым доставят большими десантными кораблями Черноморского флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Крыму сегодня стартуют учения горных подразделений ВДВ. Военнослужащим предстоит десантироваться на дикое морское побережье в районе полигона Опук.
Сценарий учений предполагает, что парашютисты захватят стратегические рубежи береговой полосы и вступят в бой с условными бандформированиями.
Часть солдат и офицеров в Крым доставят большими десантными кораблями Черноморского флота. Остальные долетят военно-транспортными самолетами Ил-76.
Всего в учениях примут участие полторы тысячи десантников и сотни единиц техники.