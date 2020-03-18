Отражение ударов с воздуха и уничтожение «врага»: мотострелки в Абхазии отработали оборону морского побережья

В Абхазии военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в ходе планового двустороннего ротного тактического учения (РТУ) успешно поразили цели и выполнили упражнения боевой стрельбы из штатного стрелкового оружия в прибрежной зоне полигона Нагвалоу.

Ротные тактические группы соединения ЮВО совершили марш на военный полигон Нагвалоу, который расположен на побережье Черного моря. Там военнослужащие выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия по мишенным позициям, имитирующим живую силу условного противника.

В ходе движения в район выполнения задач мотострелки отразили воздушные удары и уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Основной целью РТУ является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений при ведении оборонительного боя в условиях морского побережья, взаимодействие с танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В плановых учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 100 единиц боевой техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».