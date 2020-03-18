Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Отражение ударов с воздуха и уничтожение «врага»: мотострелки в Абхазии отработали оборону морского побережья

Наталия Майорова
07:00 18.03.2020
Ротные тактические группы соединения ЮВО совершили марш на военный полигон Нагвалоу, который расположен на побережье Черного моря.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Абхазии военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в ходе планового двустороннего ротного тактического учения (РТУ) успешно поразили цели и выполнили упражнения боевой стрельбы из штатного стрелкового оружия в прибрежной зоне полигона Нагвалоу.

Ротные тактические группы соединения ЮВО совершили марш на военный полигон Нагвалоу, который расположен на побережье Черного моря. Там военнослужащие выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия по мишенным позициям, имитирующим живую силу условного противника.

В ходе движения в район выполнения задач мотострелки отразили воздушные удары и уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Основной целью РТУ является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений при ведении оборонительного боя в условиях морского побережья, взаимодействие с танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В плановых учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 100 единиц боевой техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата18.03.2020, 07:59
Первые среди лучших: летчики из разных регионов соревнуются в отборочном туре «Авиадартса» под Петербургом
Дата17.03.2020, 18:51
В Минспорте отреагировали на решение ведущих спортивных лиг о приостановке турниров
Дата17.03.2020, 18:09
Ракетный комплекс «Бал» впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата15.03.2020, 20:18
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:41 В стране и мире
Общение на расстоянии: названа безопасная дистанция между людьми при коронавирусе
09:22 В стране и мире
Видео
«Носим маски, все закрыто»: российская студентка рассказала о жизни в карантинной Чехии
08:50 В стране и мире
Видео
Эпидемия фейков: как коронавирус породил множество ложных слухов
08:33 В стране и мире
Видео
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова
08:01 В стране и мире
Видео
Шаг в бездну: 55 лет исполнилось со дня первого выхода человека в открытый космос
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Срок жизни COVID-19: ученые предсказали два года пандемии
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Видео
Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.