Первые среди лучших: летчики из разных регионов соревнуются в отборочном туре «Авиадартса» под Петербургом

Лучшие экипажи летчиков принимают участие в отборочном туре конкурса «Авиадартс», который проходит под Петербургом.

В конкурсе участвуют сразу несколько разных типов вертолетов Ми-35, многоцелевые Ми-8 и ударные Ка-52. На конкурс прилетели летчики из разных регионов России.

«Проходит самый зрелищные и самый важный этап конкурса. Все вертолеты летают над полигоном, откуда они производят поражение наземных мишеней, которые имитируют бронетехнику. Мишень необходимо поразить с неуправляемых авиационных ракет, а также с авиационной пушки ракетами с расстояния два километра», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Конкурс будет проводиться в три этапа. На первом этапе военнослужащие сдадут нормативы по физической подготовке. Второй этап включает в себя полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, а также отработку техники пилотирования. На заключительном этапе будут летчики продемонстрировать свое профессиональное мастерство в ходе боевого применения по наземным целям с использованием неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек.

Команды, которые наберут по итогу армейского этапа наибольшее количество очков, будут представлять ЗВО на Всеармейском этапе конкурса «АрМИ-2020».