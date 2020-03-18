Главком ВМФ рассказал о работе по созданию подлодок пятого поколения

Россия занята строительством подводных лодок четвертого поколения, но одновременно разрабатывает и субмарины пятого поколения. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».

«Не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам», - заявил он.

Также Евменов сообщил, что в настоящее время уделяется внимание развитию всех флотов. По его словам, за последние десять лет было полностью закончено обновление подводной составляющей Черноморского флота.

В свой состав черноморцы получили шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3.

Адмирал добавил, что укрепляются подводные силы Тихоокеанского и Северного флотов.

В текущем году Военно-морской флот намерен получить от Объединенной судостроительной корпорации головные подводные крейсера «Казань» и «Князь Владимир», а также первые серийные атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег».