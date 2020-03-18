Евкуров проверил боеготовность войск на юге России

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил уровень подготовки войск во время поездки в Южный военный округ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Замглавы военного ведомства посетил полигон Прудбой под Волгоградом, где прошли двусторонние тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учений были проведены стрельбы из БМП-3, выполнена фланговая стрельба из танков, а также боевые стрельбы из огнеметов.

«Отрабатываемые в ходе учений эпизоды, такие как действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, "тоннельная война", "огневая карусель", а также четкость управления и действий личного состава говорят о выполнении требований министра обороны о внедрении в процесс боевой подготовки боевого опыта», - сказал Евкуров.

Также замминистра посмотрел, как живут военнослужащие, проверил их быт и условия содержания, осмотрел тренажеры, а также обсудил возведение окружного учебного центра на полигоне Прудбой.

На прошлой неделе Евкуров посетил полигоны Струги Красные, Завеличье и Череха в Псковской области и проверил, как на них проходят занятия.