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Евкуров проверил боеготовность войск на юге России

Андрей Аркадьев
13:40 18.03.2020
Заместитель министра обороны проверил организацию и проведение учений на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил уровень подготовки войск во время поездки в Южный военный округ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Замглавы военного ведомства посетил полигон Прудбой под Волгоградом, где прошли двусторонние тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учений были проведены стрельбы из БМП-3, выполнена фланговая стрельба из танков, а также боевые стрельбы из огнеметов.

«Отрабатываемые в ходе учений эпизоды, такие как действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, "тоннельная война", "огневая карусель", а также четкость управления и действий личного состава говорят о выполнении требований министра обороны о внедрении в процесс боевой подготовки боевого опыта», - сказал Евкуров.

Также замминистра посмотрел, как живут военнослужащие, проверил их быт и условия содержания, осмотрел тренажеры, а также обсудил возведение окружного учебного центра на полигоне Прудбой.

На прошлой неделе Евкуров посетил полигоны Струги Красные, Завеличье и Череха в Псковской области и проверил, как на них проходят занятия.

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