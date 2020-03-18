Десантные катера Балтийского флота отработали высадку бронетехники

На Балтийском флоте прошли учения по погрузке и переброске морем бронетехники морской пехоты. В Военной гавани Балтийска бронетранспортеры БТР-82А погрузили на десантные катера. После этого корабли отправились в район высадки морского десанта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военные моряки продемонстрировали различные элементы морского маневрирования против условного неприятеля с оружием. Чтобы воспроизвести обстановку реального боя, маневрирование велось на предельных скоростях.

По прибытии на место экипажи десантных катеров сымитировали высадку бронетранспортеров с десантом в море.

Следующим этапом мероприятий боевой подготовки станет масштабная высадка морского десанта на необорудованное побережье полигона Хмелевка группой десантных катеров и кораблей.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Спаренное вооружение снабжено электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и может преодолевать рвы до двух и стенки до полуметра метров высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.