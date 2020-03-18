Военные отразили нападение диверсантов на «Ярсы» в Иркутской области

Военнослужащие защитили от атаки диверсантов стратегические «Ярсы» во время учений в Иркутской области. Пусковые установки двигались по маршруту на полевые позиции, и условный противник пытался уничтожить их на марше.

Боевое охранение обнаружило врага еще на дальних подступах. При перебазировании ракетных комплексов посты выставляют на всех значимых точках, включая развилки, подъемы, спуски и труднопроходимые участки, поэтому подобраться незаметно к трассе просто невозможно.

Свою задачу успешно выполнил и спецрасчет РХБЗ - бойцы мониторили радиационный и биологический фон на протяжении всего маршрута.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.