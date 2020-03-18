Бой в городе: сотни танкистов приступили к тренировкам под Нижним Новгородом

Ведение боя в городе отработали танкисты в Нижегородской области. Для того чтобы выбить из населенного пункта условного противника, военнослужащим пришлось преодолеть оборону врага.

Исход тренировочного боя решил скрытый маневр. Боевые машины Т-72 совершили обход с фланга и вышли в тыл противника.

Танкистов поддерживали мотострелки. В учениях задействовали около 300 военнослужащих.