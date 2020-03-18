Бой в городе: сотни танкистов приступили к тренировкам под Нижним Новгородом
В учениях было задействовано около 300 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ведение боя в городе отработали танкисты в Нижегородской области. Для того чтобы выбить из населенного пункта условного противника, военнослужащим пришлось преодолеть оборону врага.
Исход тренировочного боя решил скрытый маневр. Боевые машины Т-72 совершили обход с фланга и вышли в тыл противника.
Танкистов поддерживали мотострелки. В учениях задействовали около 300 военнослужащих.