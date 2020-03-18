Летчики Су-25 СМ неуправляемыми ракетами уничтожили лагерь условного противника

На специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй в Забайкальском крае летчики отдельной штурмовой авиачасти ВВО на самолетах Су-25 СМ уничтожили «лагерь» условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) .

Штурмовики по очереди в составе пар и звеньев выполняли заходы на позиции «боевиков». Кроме того, в ходе маневров пилоты осуществили военную разведку, усовершенствовали вопросы аэронавигации, обнаружения и классификации наземных целей, отработали задачи по полетам в зоне ПВО условного противника и организации взаимодействия между экипажами.

Всего в ходе летно-тактических заданий было сделано более 20 вылетов.

Маневры проходили в ходе продолжения плановых занятий по боевой подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.