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Расчеты ПЗРК «Игла» выполнили стрельбы в Оренбуржье: видео

Андрей Аркадьев
17:40 17.03.2020
В маневрах также были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зенитчики отразили больше сотни воздушных атак условного противника, применив ПЗРК «Игла» на учениях в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Военнослужащие уничтожали беспилотные летательные аппараты и ракеты неприятеля, который, согласно сценарию учений, планировал нанести авиаудар.

ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году.

Разработка принципиально нового комплекса началась в Коломне в 1971 году. Комплекс «Игла» должен был сменить комплексы «Стрела», относящиеся к предыдущему поколению ПЗРК и обладающие более низкими техническими характеристиками. Главное преимущество ПЗРК «Игла» - лучшая стойкость к мерам противодействия и более высокая боевая эффективность.

Многофункциональный высокомобильный ЗРК средней дальности 9К317 «Бук-М2» (по кодификации НАТО - SA-17 Grizzly («Гризли») предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других аэродинамических летательных аппаратов.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в XXI веке ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008 г.), а затем - «Бук-М3» (2016 г.). Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М. Несмотря на небольшое различие в обозначении, последняя представляет совершенно иное изделие, с сокращением массы на полторы сотни килограммов, общей длины - более чем на 30 сантиметров, диаметра корпуса - с 400 до 360 миллиметров. За счет легкости и компактности количество ракет, размещенных на СОУ, увеличилось с четырех до шести, на ПЗУ - с восьми до двенадцати.

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