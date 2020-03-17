Море огня: расчеты гаубиц и РСЗО «Ураган» устроили артиллерийские дуэли на Кубани

Полсотни огневых задач выполнили артиллеристы на учениях в Краснодарском крае. Во время занятий реактивные системы залпового огня «Ураган», а также гаубицы «Мста-С» поразили условные цели.

Расчеты устроили настоящие дуэли, выполняя противоогневые маневры после каждого залпа. Контрбатарейная борьба потребовала от бойцов высокой слаженности действий. Экипажи огневых установок состязались в скорости и точности выполнения задач.

Всего в маневрах приняли участие более двух тысяч военнослужащих, было задействовано около 300 единиц техники.