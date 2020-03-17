Море огня: расчеты гаубиц и РСЗО «Ураган» устроили артиллерийские дуэли на Кубани
Подразделения уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника с расстояния до 15 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Полсотни огневых задач выполнили артиллеристы на учениях в Краснодарском крае. Во время занятий реактивные системы залпового огня «Ураган», а также гаубицы «Мста-С» поразили условные цели.
Расчеты устроили настоящие дуэли, выполняя противоогневые маневры после каждого залпа. Контрбатарейная борьба потребовала от бойцов высокой слаженности действий. Экипажи огневых установок состязались в скорости и точности выполнения задач.
Всего в маневрах приняли участие более двух тысяч военнослужащих, было задействовано около 300 единиц техники.