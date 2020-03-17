Участие в АрМИ-2020 подтвердили 28 стран
Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.
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Участие в Армейских международных играх - 2020, которые пройдут летом, подтвердили 28 стран, готовых выставить 196 команд, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В подмосковном парке «Патриот» прошла конференция по подготовке Армейских международных игр с участием делегаций из стран-соорганизаторов АрМИ-2020. Ее провел начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.
На встрече участники предложили ряд новшеств для конкурсов «Танковый биатлон», «Открытая вода» и «Военное ралли». Всего планируется провести 31 международный конкурс на территории 11 стран - 14 состязаний пройдут в России.