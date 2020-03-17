Маневрирование и преодоление препятствий: окружные этапы конкурсов АрМИ стартовали в Забайкалье

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае стартовали окружные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В соревнованиях принимают участие экипажи танков и боевых машин пехоты.

Механики-водители танков Т-72Б3 и БМП-2 соревнуются в вождении боевых машин, демонстрируют умение проходить сложные трассы, маневрировать на тяжелой технике и справляться с препятствиями, такими как «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров», «проход в минно-взрывном заграждении».

На спортивном этапе бойцы проверят свои силы в преодолении штурмовой полосы и переноске ящиков с боеприпасами. Также военнослужащие должны будут поразить мишени, имитирующие бронетехнику и авиацию противника. Всего в состязаниях участвуют 30 команд.