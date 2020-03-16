Артиллерийская карусель: «Грады» и «Ураганы» уничтожили «бандитов» под Оренбургом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа в ходе учения уничтожили крупные бандформирования условного противника в Оренбургской области.

Согласно замыслу, разведчики обнаруживали и передавали координаты целей с помощью многофункционального комплекса «Орлан-10» на командные пункты батарей. Артиллеристы уничтожили условного противника на дальностях от 10 до 20 километров. Также подразделения РСЗО выполнили «артиллерийскую карусель» - быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций, что позволило повысить живучесть артиллерийских батарей. Во время смены огневой позиции огневое прикрытие осуществляли 152-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Мста-С».

Учение прошло на Тоцком полигоне в рамках полевого выхода артиллерии 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В нем приняли участие более 1500 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.