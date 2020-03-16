Лед тронулся: военные инженеры борются с паводками в Башкирии

В Башкирии военные инженеры пришли на помощь жителям. Для защиты поселков от паводка они начали подрывы льда на реке Уршак.

Решение о помощи местным властям принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В Чишминском районе бойцы уже разрушили ледяные поля для защиты мостов и гидротехнических сооружений. Действия инженеров координирует региональный центр управления в Екатеринбурге.