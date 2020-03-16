Лед тронулся: военные инженеры борются с паводками в Башкирии
Военнослужащие приступили к ликвидации ледовых заторов.
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В Башкирии военные инженеры пришли на помощь жителям. Для защиты поселков от паводка они начали подрывы льда на реке Уршак.
Решение о помощи местным властям принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
В Чишминском районе бойцы уже разрушили ледяные поля для защиты мостов и гидротехнических сооружений. Действия инженеров координирует региональный центр управления в Екатеринбурге.