Уничтожить боевиков и освободить пленных: кадры тренировки разведчиков в Подмосковье
Бойцы учились вести огонь из-за укрытий и штурмовать здание боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Подмосковье разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии провели занятия по тактической стрельбе. Кадры с места тренировки публикует «Звезда».
На занятиях велась стрельба из автомата АК-74, пулемета ПК, снайперских винтовок СВД. В ходе мероприятий специальная ударно-тактическая группа штурмовала здание, уничтожила условного противника и освободила заложников.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовались средства имитации огня, шумовых эффектов, взрывов, холостые патроны, дымы и т.д.