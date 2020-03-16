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Уничтожить боевиков и освободить пленных: кадры тренировки разведчиков в Подмосковье

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
13:35 16.03.2020
Бойцы учились вести огонь из-за укрытий и штурмовать здание боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Подмосковье разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии провели занятия по тактической стрельбе. Кадры с места тренировки публикует «Звезда».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На занятиях велась стрельба из автомата АК-74, пулемета ПК, снайперских винтовок СВД. В ходе мероприятий специальная ударно-тактическая группа штурмовала здание, уничтожила условного противника и освободила заложников.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовались средства имитации огня, шумовых эффектов, взрывов, холостые патроны, дымы и т.д.

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