Быстрые и точные: систему подготовки курсантов ДВОКУ по тактической стрельбе основали на опыте спецназа

В Дальневосточном общевойсковом командном училище (ДВОКУ) разработали систему подготовки курсантов по армейской тактической стрельбе на основе опыта подразделений спецназа.

В основе системы - практики подготовки бойцов российских спецподразделений. В частности, курсанты в ходе тренировок по данной программе проходят специальную полосу препятствий, на которой смоделированы типовые ситуации скоротечного боя. На ней используются в том числе подвижные исчезающие мишени.

Курсанты при прохождении полосы отрабатывают стрельбу в движении, стрельбу с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также стрельбу из других всевозможных неудобных положений. Прохождение полосы ограничено по времени и по количеству боеприпасов.

Одной из особенностей подготовки курсантов является прохождение полосы на высоком пульсе: перед началом они совершают марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной стрессовой нагрузкой. Занятия позволяют тренировать у обучаемых точность и скорость стрельбы, а также сокращать время на перезарядку оружия, перемещение и прицеливание.

Отметим, команда ДВОКУ по практической и армейской тактической стрельбе регулярно занимает лидирующие позиции на чемпионатах Вооруженных Сил России.