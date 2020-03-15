Огонь на поражение: гранатометчики ВВО уничтожили «вражеские» цели в ходе учений

Гранатометчики общевойсковой армии Восточного военного округа выполнили свыше шести тысяч огневых задач в ходе учений, которые состоялись сразу на четырех полигонах. Залпы звучали в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной республике.

Бойцы выполняли задачи круглосуточно в течение месяца. В ходе учений были уничтожены подвижные и статистические полноразмерные мишени. Военнослужащие на практике применили различные способы стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и ручных гранатометов РПГ-7В.

Командиры оценивали не только скорость исполнения приказа, но и точность, с которой бойцы поражали цели, особенно в условиях сложных погодных условий. В ходе занятий также прошли тренировки по поражению активной защиты танков условного противника в условиях населенного пункта.