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В Хабаровске женщины-военнослужащие впервые приняли участие в конкурсе «Уверенный прием»

Егор Левин
Мария Герман
00:30 01.03.2020
Для оценки слаженности работы и выполнения задач в экстремальных условиях часть нормативов связистки выполнили в средствах индивидуальной защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровске женщины-военнослужащие впервые приняли участие в конкурсе по развертыванию тяжелой техники связи «Уверенный прием».

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) завершился отборочный этап окружного конкурса по полевой выучке подразделений связи. Как показала практика, женские экипажи вполне способны выполнять учебные задачи, не уступая мужчинам.

Для оценки слаженности работы экипажей и выполнения учебных задач в экстремальных условиях часть нормативов связистки выполнили в средствах индивидуальной защиты.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда в количестве 35 человек, которая отправится защищать честь ВВО на Всеармейском этапе конкурса «Уверенный приём - 2020» в Военной академии связи в Санкт-Петербурге.

В конкурсе участвуют штатные экипажи современных комплексов связи «Редут», станций спутниковой связи «Ливень», цифровых радиорелейных станций и станций средней мощности «Артек».

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