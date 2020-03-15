Всевидящее око: кто защищает государственные интересы России в космосе

В Главном центре разведки космической обстановки ВКС России в Подмосковье непрерывно следят за всем, что происходит в ближнем космосе. Специалисты отслеживают траектории движения иностранных спутников, старты баллистических ракет, все, что человек когда-либо запускал в космос, здесь на строгом контроле.

«Нам необходимо обрабатывать свыше 200 тысяч различных измерений ежесуточно. По результатам применения, по результатам оценки этих измерений делаются выводы: безопасна ситуация в данный момент, либо нет, произошли какие-то изменения в космической обстановке, либо нет», - объясняет Начальник главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ Сергей Сучков.

Не менее важная задача - защита российской орбитальной группировки. Благодаря анализу информации из разных источников, таких, например, как оптико-электронный комплекс контроля космического пространства «Окно», в таджикском Нуреке, только в прошлом году центр предупредил 19 опасных сближений с нашими спутниками.