Продукты и канцтовары: военные РФ доставили гумпомощь для школьников в Камышлы

Российские военные привезли гуманитарную помощь для детей из школы города Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии. Об этом сообщил офицер ЦПВС Олег Гаврилов.

Военнослужащие РФ доставили в учебное заведение продуктовые наборы, школьные портфели с канцелярскими принадлежностями.

«У нас непростая ситуация, школ не хватает. Но по распоряжению губернатора мы принимаем всех детей, которые бегут из мест боевых действий. И будем принимать дальше», - объяснил директор школы Максуд Сахим.

Как рассказывают местные жители, в город прибыло большое количество беженцев из зоны боевых действий, в том числе из провинции Алеппо. Сейчас для них все ужасы войны остались позади и, благодаря, в том числе, российским военным, они наконец могут почувствовать себя в безопасности.