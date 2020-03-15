Готовы к вспышке: кадры противовирусных учений РХБЗ под Волгоградом

Учения по ликвидации последствий вспышки вирусной инфекции прошли в закрытом военном гарнизоне под Волгоградом. В них приняли участие подразделения полка радиационной химической и биологической защиты Южного округа.

Тренировка прошла не в полевых условиях, а на территории гарнизона. Военнослужащие отработали алгоритм действий при возникновении вирусной угрозы.

В городке провели обеззараживание улиц, дезинфекцию людей, дезактивацию боевой техники. Были протестированы новые разведывательные химмашины РХМ-6 и авторазливочные станции АРС-14, предназначенные для выявления на начальном этапе биологической угрозы и проведения необходимых мероприятий по локализации и устранению последствий вирусной инфекции.