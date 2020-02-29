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В Крыму приняли в состав Черноморского флота новейший буксир «Сергей Балк»

Егор Левин
23:53 29.02.2020
Судно является головным кораблем проекта 23470; задачами буксира являются буксировка судов и плавучих объектов, а также сооружений в условиях льда и чистой воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Крыму новейший морской буксир «Сергей Балк» включили в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота. Также состоялась церемония поднятия на судне Андреевского флага.

Буксир строился специально для отряда судов обеспечения и является головным кораблем проекта 23470. В задачи «Сергея Балка» входят буксировка судов и плавучих объектов, а также сооружений в условиях льда и чистой воды.

Помимо основного предназначения главное судно проекта также сможет осуществлять проводки кораблей и судов в акваториях портов и во время эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования, «Сергей Балк» способен тушить возгорания на надводных объектах.

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