В Крыму приняли в состав Черноморского флота новейший буксир «Сергей Балк»

В Крыму новейший морской буксир «Сергей Балк» включили в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота. Также состоялась церемония поднятия на судне Андреевского флага.

Буксир строился специально для отряда судов обеспечения и является головным кораблем проекта 23470. В задачи «Сергея Балка» входят буксировка судов и плавучих объектов, а также сооружений в условиях льда и чистой воды.

Помимо основного предназначения главное судно проекта также сможет осуществлять проводки кораблей и судов в акваториях портов и во время эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования, «Сергей Балк» способен тушить возгорания на надводных объектах.