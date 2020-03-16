В Идлибе состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4

Российские и турецкие военные осуществили первое совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации, организованное совместным российско-турецким координационным центром. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, патруль начал движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба в двух километрах к западу от Саракиба.

В ходе подготовки к прохождению первого патрулирования трассы М4 военные накануне провели инженерную разведку маршрута. Данная мера была предпринята для обеспечения безопасности передвижения мирных граждан по важному для Сирии направлению Латакия-Алеппо, а также недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Колонна патруля состояла из бронированных машин «Тайфун», а также бронеавтомобилей «Рысь» и «Тигр». Часть маршрута проходила по территории, все еще находящейся под контролем террористических группировок, полевые командиры которых отказались соблюдать режим прекращения огня, а также грозились открыть огонь по военным России и Турции. В связи с угрозой провокаций колонну военной полиции дополнительно прикрывали два БТР.

Совместное патрулирование по трассе М4 стало возможным благодаря успешным переговорам в Москве 5 марта, которые провели президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В тот день были согласованы режим прекращения огня и другие меры по урегулированию ситуации в Идлибе.