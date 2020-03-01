Отразить атаку и ответить огнем: в Дагестане прошли двусторонние учения мотострелков

В Республике Дагестан прошли двусторонние тактические учения между 2-м и 3-м батальонами 136 отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии. Испытание на скорость и меткость прошли более 150 военнослужащих.

Всем им давалось ограниченное количество времени на отражение ударов противника и на ответный огонь. В случае неудачи бойцы наносили на условную карту местности новые точки - места для организации засады.

В маневрах принимала участие техника, стоящая на вооружении. В общей сложности, в не самых многочисленных учениях были задействованы более десяти единиц техники.