Отразить атаку и ответить огнем: в Дагестане прошли двусторонние учения мотострелков
Более 150 военнослужащих и 10 единиц техники за ограниченное время должны были оказать противодействие условному противнику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Республике Дагестан прошли двусторонние тактические учения между 2-м и 3-м батальонами 136 отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии. Испытание на скорость и меткость прошли более 150 военнослужащих.
Всем им давалось ограниченное количество времени на отражение ударов противника и на ответный огонь. В случае неудачи бойцы наносили на условную карту местности новые точки - места для организации засады.
В маневрах принимала участие техника, стоящая на вооружении. В общей сложности, в не самых многочисленных учениях были задействованы более десяти единиц техники.