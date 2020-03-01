Юнармейский стрит-арт: в Ингушетии Движение поддержало акцию «Дорога памяти» уличным искусством

В Ингушетии «Юнармия» поддержала акцию «Дорогу памяти» уличным искусством. Участники движения масштабировали известную фотографию одного из первых Героев Советского Союза Петра Болото и перенесли ее на фасад высотки в центре Магаса.

Так в регионе появилось первое граффити. Уличная живопись стала напоминанием о героях военного времени и о важности сохранения мира. Юнармейцы работали без отдыха - их руками вершилась новая история.

Отметим, «Граффити Победы» - это масштабная акция «Юнармии». Изображения героев, отдавших жизни во имя Отечества, передают атмосферу трудного военного времени и связывают современные поколения с поколением героических победителей.

Напомним, старт акции «Граффити Победы» был дан в Краснодаре: на фасаде здания у пересечения улиц Ким и Таманской школьники воссоздали знаменитую фотографию времен Великой Отечественной войны под названием «Комбат».