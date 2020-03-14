Над водами Тихого и Северного Ледовитого океанов: противолодочные Ту-142 совершили плановый полет

Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. За 12 часов пути они преодолели более 5 тысяч километров.

«Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», - отметили в Минобороны.

В ближней зоне самолеты сопровождали истребители МиГ-31БМ. Отмечается, что полет был выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, он проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.

Несколько дней назад два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.