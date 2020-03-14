«Юнармия» вошла в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

«Юнармию» официально признали самым массовым военно-патриотическим детско-юношеским движением России. Это подтверждает сертификат Книги рекордов Вооруженных Сил РФ. Документ начальнику Главного штаба «Юнармии» Герою Российской Федерации, летчику-космонавту Роману Романенко вручил заместитель главы Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

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Торжественная церемония состоялась в Центральном Доме «Юнармии» в Лефортово. Картаполов подчеркнул, что по итогам прошлого года движение объединило около 600 тысяч юношей и девушек со всей страны.

«В первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме "Я – Юнармия!" приняли участие 8 125 юнармейцев. А в финале военно-спортивной игры "Победа-2019" численность юнармейцев впервые достигла 798 человек», - сказал замминистра.

Что касается игры «Победа», то она собирает молодежь не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. Целью соревнований является патриотическое воспитание, формирование у молодых людей позитивного отношения к службе, пропаганда здорового образа жизни, изучение истории государства и географии родного края.

«Для нас это большая честь - получить такую награду. Достигнутые результаты говорят о том, что движение популярно и востребовано, что у детей и подростков есть реальный интерес к нашей работе. Впереди у нас много новых проектов, которые позволят ребятам развиваться в творчестве, спорте, современных технологиях и во многом другом», - сказал Роман Романенко.

Движение «Юнармия» было создано по инициативе российского Министерства обороны в 2016 году. Его главная цель - пробудить интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Сейчас организация насчитывает свыше 650 тысяч детей и подростков.