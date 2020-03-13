Море как на ладони: новейший разведывательный вертолет Ка-31Р показали на видео

Черноморский флот получил новейшие разведывательные вертолеты Ка-31Р. Это настоящая летающая радиолокационная станция, способная видеть любые цели на расстоянии в сотни километров. При этом сама машина остается незаметной для противника.

Диапазон локаторов этого вертолета такой, что акватория Черного моря, к примеру, просматривается целиком. Каждый объект на воде или в воздухе моментально вычисляет система распознавания.

Патрулирование морских границ с воздуха на такой технике существенно упрощается. Аппаратура выдает радиолокационную картину высокой четкости и замечает цели на большом удалении, когда сам вертолет находится вне поля видимости того, за кем наблюдает.

Оборудование на Ка-31Р не упустит ни какой мелочи и целеуказание для ракетного удара выдаст напрямую на главный командный пункт корабля.

«Основная специфика - это конечно обнаружение и выдача целеуказаний по надводным целям -кораблям, а также обнаружение в воздухе воздушных целей, а также малоразмерных воздушных целей, то есть обычные цели - это самолеты, летательные аппараты, и малоразмерные цели - это крылатые ракеты и тому подобное», - объяснил «Звезде» пилот Игорь Некрасов.

Ка-31Р - самый засекреченный из современных отечественных вертолетов. «Звезде» стала первым СМИ, получившим полный доступ на борт, несмотря на всю секретность.

Сейчас обкаткой модели занимаются опытные летчики. А в Крыму сформирована целая эскадрилья таких вертолетов модернизированного класса.