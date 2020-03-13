В филиале Военной академии РВСН прошла тренировка к параду Победы

Около 1000 курсантов и офицеров в филиале Военной академии РВСН провели подготовку к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас тренировочные мероприятия парадного расчета проходят в пункте постоянной дислокации. Военнослужащие проводят тренировки в составе рот и батальонов. В конце марта курсанты прибудут в Москву и приступят к подготовке в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино.

Парадный расчет в очередной раз возглавит начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. В расчет войдут командная и знаменная группы батальона, командные группы рот и три парадные роты.

Двадцать девятого апреля и четвертого мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции - седьмого мая.