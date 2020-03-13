Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В филиале Военной академии РВСН прошла тренировка к параду Победы

Роман Захаров
03:58 13.03.2020
В конце марта курсанты прибудут в Москву и приступят к подготовке в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Около 1000 курсантов  и офицеров в филиале Военной академии РВСН провели подготовку к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас тренировочные мероприятия парадного расчета проходят в пункте постоянной дислокации. Военнослужащие проводят тренировки в составе рот и батальонов. В конце марта курсанты прибудут в Москву и приступят к подготовке в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино.

Парадный расчет в очередной раз возглавит начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. В расчет войдут командная и знаменная группы батальона, командные группы рот и три парадные роты.

Двадцать девятого апреля и четвертого мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции - седьмого мая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.03.2020, 12:36
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в выборах в 2024 году
Дата13.03.2020, 04:34
Море как на ладони: новейший разведывательный вертолет Ка-31Р показали на видео
Дата12.03.2020, 13:16
Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажжен в Древней Олимпии
Дата12.03.2020, 13:01
Корвет «Ретивый» спустили на воду в Петербурге
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:34 Армия
Видео
Море как на ладони: новейший разведывательный вертолет Ка-31Р показали на видео
04:33 В стране и мире
Twitter, Facebook и Instagram удалили сотни «связанных с РФ» аккаунтов
04:00 В стране и мире
Победивший атипичную пневмонию врач дал прогноз по срокам эпидемии коронавируса
03:58 Армия
Видео
В филиале Военной академии РВСН прошла тренировка к параду Победы
03:27 В стране и мире
СМИ: Порошенко сбежал за границу перед допросом
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Отвечает за слова»: танцующего лезгинку Кокорина засняли на камеру
«Ведьмаку заплатите чеканной монетой»: авторы песни из сериала признали российский кавер лучшим
Неуживчивые соседи: Москву атаковали брошенные еноты
Видео
Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
Группа Little Big рассказала, с какой песней поедет на Евровидение
Том Хэнкс заболел коронавирусом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.