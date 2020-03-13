Прикрыть авиагруппу и перехватить цели: в Липецком авиацентре прошли масштабные учения ВКС

В Липецком авиацентре прошли масштабные летно-тактические учения истребительной и бомбардировочной авиации Воздушно-космических сил РФ.

Экипажи истребителей из частей, дислоцированных в Липецкой, Московской и Нижегородской областях отработали прикрытие ударной авиагруппы, перехват воздушных целей и практическое бомбометание.

Пилоты ВКС выполняли задачи в составе пар и звеньев. В масштабных летно-тактических учениях задействованы свыше 20 боевых самолетов.

Для отработки ударов по наземным целям использовались мишени, имитирующие различные объекты аэродрома условного противника, расположенные на полигоне Погоново в Воронежской области.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей.