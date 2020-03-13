Покорители небес: эффектные кадры полетов МиГ-31 и Су-24 в Мурманской области

В авиаполку под Мончегорском в Мурманской области состоялись летно-тактические учения экипажей сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24.

Одновременно в небе выполняли задачи более десяти самолетов. В ходе учений самолеты поднимались как днем, так и ночью для выполнения задач. Полеты проходили на скоростях от 500 до 1000 и больше километров в час. Занятия проводились на высотах от 50 метров до 10 тысяч метров.

Пилоты совершенствовали навыки взлета-посадки, отработали вылеты на перехват ракет и самолетов условного противника, а также фигуры сложного и высшего пилотажа.