Военачальники России и Белоруссии обсудили план военного сотрудничества в Петербурге

План военного сотрудничества России и Белоруссии обсудили в Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО Александр Журавлев и первый замначальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военачальники обсудили ход реализации плана военного сотрудничества военнослужащих обеих стран в текущем году, мероприятия оперативной и боевой подготовки войск, говорится в сообщении.

По словам Журавлева, встреча подтвердила единство взглядов России и Белоруссии на взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности обеих стран.