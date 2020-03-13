Огонь из гранатометов: военнослужащие ВВО уничтожили бронетехнику «противника»

Гранатометчики Восточного военного округа прошли курс интенсивной подготовки. Занятия проводились на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.

Практические тренировки включали в себя боевую стрельбу с новыми элементами и упражнениями. Они разработаны с учетом современных вооруженных конфликтов.

Военнослужащие применили автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и противотанковые гранатометы РПГ-7В. Занятия длились больше месяца и проводились как днем, так и ночью. Всего было выполнено свыше шести тысяч огневых задач.

Гранатометчики вели стрельбу по подвижным и появляющимся целям, имитирующим группу пехоты, артиллерийские установки и «вражеские» танки в укрытии на расстояниях от 300 до 500 метров.