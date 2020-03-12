Преодолевая ПРО: ракетчики ВВО провели электронные пуски из комплексов «Искандер-М»

В Еврейской автономной области стартовали учения ракетчиков Восточного военного округа, в рамках которых были переброшены и развернуты комплексы «Искандер-М». Эти боевые машины способны преодолевать почти любую противоракетную оборону, а их мобильность является важным тактическим преимуществом.

В ходе учений, экипажи мобильного комплекса выполнили перегрузку ракеты из транспортно-заряжающей машины в пусковую установку. Военнослужащие действуют четко и слаженно, приказы и команды дублируют специальными жестами.

Ракету, сами военные называют ее изделием, перегружают с помощью специального крана, на котором смонтирован очень яркий фонарь, что позволяет выполнять задачу в темное время суток. Внизу изделие удерживают номера расчетов, задача которых балансировать ракету, чтобы выровнять и идеально ровно опустить на пусковой стол.

После снятия крышки электроразъемов и проверки целостности внешней оболочки, все готово к ведению огня. Сегодня расчеты провели электронные пуски.