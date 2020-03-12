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Воспитанникам СкСВУ показали строящийся новый комплекс училища во Владикавказе

Роман Захаров
05:18 12.03.2020
Новый корпус позволит вдвое увеличить число курсантов, а современная материально-техническая база обеспечит обучение на более высоком уровне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воспитанники Северо-Кавказского суворовского военного училища (СкСВУ) посетили место строительства новых объектов учебного заведения. Учебный комплекс находится в северо-западной части Владикавказа на участке площадью более 16 гектаров. В некоторых его корпусах уже перешли к внутренним отделочным работам.

Начальник СкСВУ полковник Руслан Тавитов показал курсантам новую территорию и рассказал об объектах, которые будут там построены. Экскурсию он начал с Аллеи героев, на которой вскоре разместят информацию о выдающихся военачальниках. Рядом разместят военную технику.

«Сегодня мы привели сюда суворовцев, чтобы они, во-первых, посмотрели, как идет ход строительства. Мы, в принципе, им уже это доводили на схемах, плакатах, всё училище, практически, знает, что идет строительство, и сегодня мы привели суворовцев показать, как идет строительство, какими темпами, какая техника работает», - рассказал Руслан Тавитов во время экскурсии.

Строительство более 26 объектов ведется в два этапа. Первый этап планируется завершить в августе этого года. К тому времени появится полностью готовый к работе учебный комплекс на 320 человек.

Второй, заключительный, этап завершится в 2021 году. В результате учебное заведение расширится до типового штата в 560 человек.

Новый корпус позволит вдвое увеличить число курсантов, а современная материально-техническая база обеспечит обучение на более высоком уровне.

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