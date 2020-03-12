В главном госпитале Минобороны РФ прошел Евразийский ортопедический форум

В Москве, в старейшем военном медицинском учреждении России, госпитале имени Бурденко прошла конференция по артроскопической хирургии плечевого сустава в рамках программы Евразийского ортопедического форума.

Российская медицина была представлена на конференции ведущими специалистами отечественной школы, которые обсудили с зарубежными коллегами современные методы хирургического лечения, а также продемонстрировали свои навыки на мастер-классе.

В центре травматологии и ортопедии главного военного клинического госпиталя имени Бурденко ежегодно выполняется около 1,5 тысяч операций, большинство из которых высокой сложности.

Артроскопическое хирургическое лечение заболеваний и травм плечевого сустава шагнуло далеко вперед. На смену травматичным операциям, сопровождающимся большим разрезом, пришли высокотехнологические операции, выполняемые через небольшие разрезы-проколы.

Операционные центра оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим восстанавливать в короткие сроки здоровье пациентов, с которыми работают также опытные специалисты реабилитологи.