В Национальном центре управления обороной прошел концерт Православного хора инженерных войск ВС РФ

Состоялся концерт Православного хора инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество» в Национальном центре управления обороной.

На вечере-концерте Православного хора звучали военно-патриотические песни и музыка, классические и народные композиции, также звучало духовное пение, традиции которого в Российской армии сегодня поддерживает и развивает коллектив.

Православный хор, состоящий из военнослужащих по призыву, существует в инженерных войсках уже более 25 лет. Поначалу в хоре пели четыре солдата-срочника, постепенно коллектив стал большим и профессиональным.

Хор является лауреатом девяти конкурсов и фестивалей православной музыки. Кроме России выступали в Польше, Белоруссии, Испании, Италии, Греции. Не раз участвовали в культурной программе Армейских международных игр, в ряде мероприятий, проводимых под эгидой Министра обороны и начальника инженерных войск.