Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ пролетели над Атлантикой: видео

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Продолжительность полета превысила 15 часов. За это время экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Британии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.