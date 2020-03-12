Воспитанницы пансиона Минобороны стали победительницами Всеармейской олимпиады по географии
Участники интеллектуального соревнования демонстрировали знания в области ландшафта, географических объектов, территорий, стран, материков и океанов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Воспитанницы пансиона Министерства обороны России стали лучшими по итогам Первой всеармейской олимпиады по географии среди учащихся довузовских учреждений военного ведомства.
В ней участвовали более ста суворовцев, нахимовцев, кадетов и воспитанниц пансионата Минобороны. Торжественная церемония прошла в Москве.
Награды победителям вручил начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин. Победители представят нашу страну на Первой международной олимпиаде по географии.