Девушки-курсанты Краснодарского училища летчиков приступили к первой летной практике

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А.К. Серова началась первая летная практика для девушек-курсантов 3-го курса, проходящих обучение по специальности военно-транспортной авиации.

Предварительно каждая из девушек прошла подготовку на новейших тренажерных комплексах самолета данного типа и получила допуск к летной практике.

Наземная подготовка курсантов пройдет в течение недели, после чего состоятся первые практические вылеты девушек с летчиками-инструкторами, с отработкой взлетов, посадок, полетов по маршруту и техники пилотирования.