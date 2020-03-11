Отработали по земле: пилоты Су-24М уничтожили условного противника на учениях под Волгоградом

Экипажи бомбардировщиков Су-24М провели учения по уходу от средств противовоздушной обороны вероятного противника и его истребителей, а также уничтожили аэродром условного врага под Волгоградом. Учебно-боевые задачи были выполнены на высоте семи тысяч метров и на скорости около тысячи километров в час.

Пилоты также нанесли удары по групповым и одиночным наземным целям и выполнили боевые развороты и маневрирование на маршруте с посадкой на незнакомом аэродроме.

Всего участники учебно-боевых вылетов совершили более 20 вылетов и израсходовали свыше ста бомб и неуправляемых авиационных ракет.