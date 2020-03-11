Отработали по земле: пилоты Су-24М уничтожили условного противника на учениях под Волгоградом
Пилоты нанесли ракетно-бомбовые удары по одиночным и групповым наземным целям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Экипажи бомбардировщиков Су-24М провели учения по уходу от средств противовоздушной обороны вероятного противника и его истребителей, а также уничтожили аэродром условного врага под Волгоградом. Учебно-боевые задачи были выполнены на высоте семи тысяч метров и на скорости около тысячи километров в час.
Пилоты также нанесли удары по групповым и одиночным наземным целям и выполнили боевые развороты и маневрирование на маршруте с посадкой на незнакомом аэродроме.
Всего участники учебно-боевых вылетов совершили более 20 вылетов и израсходовали свыше ста бомб и неуправляемых авиационных ракет.