Участники конкурса «Верный друг» преодолели полосу препятствий на соревнованиях в Уссурийске

В Уссурийске проходит этап конкурса Международных армейских игр «Верный друг». Их главными участниками стали четвероногие помощники военнослужащих. Эти собаки могут находить мины и бомбы, работать на задержании и выполнять множество других задач, где возможности человека ограничены.

На этом этапе конкурса младший сержант Вера Колесникова уже второй год подряд выступает с кавказской овчаркой Полканом. До этого собака тренировалась с другим кинологом, но дрессировке поддавалась плохо и только в паре с девушкой животное проявило истинный характер.

«Вот со мной начал чувствовать, что я девушка и надо защищать, поэтому уже даже начали осваивать нападение на специальный костюм», - делится кинолог Колесникова.

Еще одна молодая немецкая овчарка по кличке Сандра в армии совсем недавно. В отличии от старших сослуживцев, она пока имеет игривый щенячий нрав и быстро устает от упражнений.

«Конечно служебная собака должна быть строгой, но после ночи в вольере и ласку тоже требует. Ей как и человеку нужно отдыхать», - объясняет военный кинолог Венера Байрамова.

В кинологическом городке мотострелкового полка Уссурийска военные кинологи и их подопечные соревнуются в служебной выучке. Пары на скорость преодолевают высокие стены и барьеры. Кинологическое подразделение должно уметь работать в любых обстоятельствах и с любыми задачами, например поиск взрывчатых веществ или оружия, оборона и наступление.

Заключительный этап конкурса - поиск нарушителя. Четвероногие по запаху определяют где прячется человек и находят фигуранта за 30 секунд. Сейчас в Уссурийске несут службу сразу 16 собак, в основном все овчарки, но есть и сторожевые алабаи.

«Собака предназначена для охраны и обороны военных объектов. В боевых действиях может искать мины, работать на задержании и отрабатывать множество других заданий», - говорит заместитель начальника штаба Дмитрий Темников.

Конкурс «Верный друг» в рамках Армейских международных игр собрал 10 команд, по итогам первого этапа лучшие отправятся на армейские состязания, а после на окружные.