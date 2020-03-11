Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Участники конкурса «Верный друг» преодолели полосу препятствий на соревнованиях в Уссурийске

Денис Ивлев
07:44 11.03.2020
По итогам конкурса, лучшие пары отправятся на окружные соревнования, на которых будут представлять свои подразделения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Уссурийске проходит этап конкурса Международных армейских игр «Верный друг». Их главными участниками стали четвероногие помощники военнослужащих. Эти собаки могут находить мины и бомбы, работать на задержании и выполнять множество других задач, где возможности человека ограничены.

На этом этапе конкурса младший сержант Вера Колесникова уже второй год подряд выступает с кавказской овчаркой Полканом. До этого собака тренировалась с другим кинологом, но дрессировке поддавалась плохо и только в паре с девушкой животное проявило истинный характер.

«Вот со мной начал чувствовать, что я девушка и надо защищать, поэтому уже даже начали осваивать нападение на специальный костюм», - делится кинолог Колесникова.

Еще одна молодая немецкая овчарка по кличке Сандра в армии совсем недавно. В отличии от старших сослуживцев, она пока имеет игривый щенячий нрав и быстро устает от упражнений.

«Конечно служебная собака должна быть строгой, но после ночи в вольере и ласку тоже требует. Ей как и человеку нужно отдыхать», - объясняет военный кинолог Венера Байрамова.

В кинологическом городке мотострелкового полка Уссурийска военные кинологи и их подопечные соревнуются в служебной выучке. Пары на скорость преодолевают высокие стены и барьеры. Кинологическое подразделение должно уметь работать в любых обстоятельствах и с любыми задачами, например поиск взрывчатых веществ или оружия, оборона и наступление.

Заключительный этап конкурса - поиск нарушителя. Четвероногие по запаху определяют где прячется человек и находят фигуранта за 30 секунд. Сейчас в Уссурийске несут службу сразу 16 собак, в основном все овчарки, но есть и сторожевые алабаи.

«Собака предназначена для охраны и обороны военных объектов. В боевых действиях может искать мины, работать на задержании и отрабатывать множество других заданий», - говорит заместитель начальника штаба Дмитрий Темников.

Конкурс «Верный друг» в рамках Армейских международных игр собрал 10 команд, по итогам первого этапа лучшие отправятся на армейские состязания, а после на окружные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 01:23
Опустевший Рим: как выглядят улицы итальянской столицы после вспышки коронавируса
Дата11.03.2020, 05:01
С земли и с воздуха: кадры масштабных учений ЦВО под Оренбургом
Дата10.03.2020, 18:29
«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:06 В стране и мире
Видео
Алтай и Сахалин в снежном плену: метель «замуровала» автотрассы и города
08:04 В стране и мире
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
07:44 Армия
Видео
Участники конкурса «Верный друг» преодолели полосу препятствий на соревнованиях в Уссурийске
07:33 В стране и мире
Видео
В Краснодарском крае пожар охватил гору в районе Туапсе
06:53 В стране и мире
Видео
Легендарное знамя: в Новосибирске встретили «Марафон Победы»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.